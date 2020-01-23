Бишкек, , 13:24 — REGNUM Посол США в Киргизии Дональд Лу не подтвердил информацию западных СМИ о введении в отношении республики визовых ограничений. Об этом 23 января заявил министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков на пресс-конференции.

По его словам, после появления в СМИ информации о возможных визовых ограничениях в МИД Киргизии был приглашен посол США. Айдарбеков отметил, что стороны обсудили возможные негативные последствия введения подобного ограничения.

Глава внешнеполитического ведомства Киргизии добавил, что в настоящее время по этому вопросу ведутся консультации. Глава МИД добавил, что в 2017 году в США ввели ограничения для граждан стран, в которых нет биометрических паспортов. В республике приостановили выдачу биометрических паспортов из-за судебных процессов.

Напомним, 21 января The Wall Street Journal опубликовало новость о том, что президент США Дональд Трамп планирует расширить список стран, для которых действуют визовые ограничения. По данным издания в список войдут Белоруссия, Киргизия, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея.