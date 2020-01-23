Нью-Йорк, США, , 13:24 — REGNUM Новый командующий спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Эсмаил Каани разделит судьбу своего предшественника Касема Сулеймани, убитого в Ираке, в случае, если будет убивать американцев. Об этом 23 января заявил в интервью газете Asharq Al-Awsat специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.

«Если Каани продолжит убивать американцев, его ждет такая же судьба (как у Касема Сулеймани — ред.)», — заявил Хук.

Также он добавил, что президент США Дональд Трамп ещё несколько лет назад предупреждал, что любая атака на граждан или интересы США будет получать решительный ответ, что и было продемонстрировано при убийстве Сулеймани.

Кроме этого, спецпредставитель США по Ираку добавил, что США продолжают поддерживать простой народ Ирана, который, по мнению американской стороны, страдает от правящей в стране власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что его страна открыта для диалога со всеми своими соседями в Персидском заливе.