Киев, , 13:08 — REGNUM Назначенная на должность управляющей информационного вещания нового украинского телеканала, созданного для Донбасса, Елена Трибушная отказалась от этой должности.

С таким заявлением медиа-менеджер вступила 23 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Трибушная подчеркнула, что верит в идею министра культуры Владимира Бородянского «вернуть умы и сердца жителей оккупированных территорий» с помощью украинского ТВ и верит в ту концепцию, которая ранее обсуждалась.

«Но в первые же недели стало понятно, что с остальными новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации. По этическим соображением подробностей не будет», — заявляет она.

Трибушная также заявила, что найти способ транслировать нормальный украинский контент на 80% «оккупированных территорий» Донбасса (как планируют сейчас) нужно было еще 5 лет назад.

«Насколько я понимаю, это было возможно. Но раз уж только сейчас нашлась так называемая политическая воля, то лучше поздно, чем никогда. Независимо от того, по какому плану будут развиваться события на Донбассе дальше — А, Б или по плану, которого нет», — отмечает она.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Киев объявил о том, что с 15 февраля текущего года специально созданный телеканал начнет вещание на территориях республик Донбасса. Целью вещания власти Украины называют «донесение правды» об Украине и стимуляции «начала диалога» с населением республик.

О назначении Трибушной на пост руководителя информационного вещания нового телеканала стало известно только 3 января.