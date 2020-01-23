Дамаск, , 13:08 — REGNUM Российские ВКС и сирийские ВВС утром 23 января 2020 года нанесли массированный удар по позициям джихадистов в провинции Алеппо. Эта воздушная компания проводится в рамках подготовки наступления Сирийской арабской армии в данном районе.

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свой военный источник из 4-й бронетанковой дивизии сирийской армии.

Большинство авиаударов были нанесены по пригородам Алеппо Рашиддин-3 и Рашиддин-4, кварталу Аль-Захраа, населённым пунктам Кафр-Хамра и Лайрамун. По информации военного источника издания, подразделения ждут команды, чтобы начать наземную операцию против боевиков на нескольких участках провинции Алеппо.

В течение последних трех недель Сирийская арабская армия неуклонно наращивала свои силы в этой провинции. Верховное командование сирийской армии передислоцировало на данный участок фронта свою элитную 42-ю бригаду «Силы Гиата» 4-й танковой дивизии, которая пойдёт в авангарде наступления.

Ожидается, что это будет первая крупная операция в провинции Алеппо с тех пор, как сирийская армия захватила восточные районы города в 2016 году.