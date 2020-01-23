Иерусалим, , 13:02 — REGNUM Любые формы антисемитизма заканчиваются Освенцимом, а это значит, что нужно быть очень внимательным, чтобы не повторить историю прошлого. Об этом 23 января заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим израильским коллегой Реувеном Ривлином в Иерусалиме, куда он прилетел на День памяти жертв Холокоста.

«Нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы это ни исходило», — заявил Путин.

Также он отметил, что в России ценят израильские усилия по сохранению памяти о Второй мировой войне.

«Мы видим ваши усилия, усилия всего израильского руководства по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войне», — сказал президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, который сегодня, 23 января, прибыл в Израиль с однодневным визитом.