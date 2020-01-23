Минск, , 12:58 — REGNUM Александр Лукашенко вновь намерен обратиться к проблемным вопросам защиты диссертаций в Белоруссии. Об этом он заявил сегодня, 23 января, выступая на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко предложил изучить вопрос оптимальности нынешней системы при подаче апелляций при оценке и защите научных работ. По его мнению, неправильно, если апелляцию рассматривают те же, кто ранее принимал решение по этому же вопросу.

«Все-таки давайте не будем торопиться. Давайте изучим этот вопрос на предмет соответствия классическим принципам: если это просьба рассудить, есть обида на тех, кто принял решение, надо исходить из того, что это должен сделать кто-то другой», — сообщил белорусский лидер.

Он считает необходимым разобраться в этом вопросе без всяких личностных подходов: «Нет, значит, нет, оставим эту систему. Если вы сочтете нужным, что это должна быть несколько другая система, рассмотрим этот вопрос. Если в этом есть необходимость».

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Отметим, что помимо эмиграции белорусских учёных давней проблемой остаётся непростая ситуация с защитой диссертаций в Белоруссии. В итоге соискатели учёных степеней и научных званий выезжают в Россию, сталкиваясь затем с проблемой признания своих дипломов и аттестатов в ВАК Белоруссии. Председателя Высшей аттестационной комиссии Лукашенко назначает лично, как и председателя Академии наук, за что его критиковали белорусские и российские учёные, в частности — Нобелевский лауреат Жорес Алфёров.