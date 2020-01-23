Тбилиси, , 12:57 — REGNUM Хотя замечания и критика в адрес правительства Грузии пока делаются со стороны отдельных депутатов Конгресса США и Европарламента, правительству Грузии советуют к ним прислушаться и предупреждают, что если дело дойдет до официальной позиции Вашингтона, то для нынешней власти это может стать серьезным вызовом.

Интервью с грузинским экспертом Вахтангом Маисая на тему писем, полученных в последние дни из Вашингтона и Брюсселя, публикует грузинское издание «Резонанси», которое пытается разобраться, насколько велико недовольство Запада нынешним правительством Грузии.

«Думаю, что правительство Грузии должно принять во внимание эти определенные политические сигналы. На этом этапе это элементы сигнальной дипломатии. Как видно, они хотят, чтобы эти мессиджи дошли до нас. Здесь, возможно, есть и определенные политические моменты. Например, европарламентарии являются членами народной фракции, членами объединения которой являются «Национальное движение» и «Европейская Грузия», но были и критические мнения других европарламентариев. В Конгрессе абсолютно иная ситуация. Руководитель группы друзей Грузии сделал серьезные заявления, и не только политические, но и связанные с вопросом порта Анаклия», — пояснил Маисая.

Как сообщалось ранее, за последний период правительство Грузии получило несколько очень резких писем от депутатов Европарламента и представителей Конгресса, которые однозначно осуждают невыполнение властями обещания перехода на пропорциональную избирательную систему, а также факты преследования американских компаний в Грузии и другие нежелательные для грузинской демократии явления и призывают правительство и оппозицию к диалогу.