Тбилиси, 23 января 2020, 12:57 — REGNUM Хотя замечания и критика в адрес правительства Грузии пока делаются со стороны отдельных депутатов Конгресса США и Европарламента, правительству Грузии советуют к ним прислушаться и предупреждают, что если дело дойдет до официальной позиции Вашингтона, то для нынешней власти это может стать серьезным вызовом.
Интервью с грузинским экспертом Вахтангом Маисая на тему писем, полученных в последние дни из Вашингтона и Брюсселя, публикует грузинское издание «Резонанси», которое пытается разобраться, насколько велико недовольство Запада нынешним правительством Грузии.
Как сообщалось ранее, за последний период правительство Грузии получило несколько очень резких писем от депутатов Европарламента и представителей Конгресса, которые однозначно осуждают невыполнение властями обещания перехода на пропорциональную избирательную систему, а также факты преследования американских компаний в Грузии и другие нежелательные для грузинской демократии явления и призывают правительство и оппозицию к диалогу.