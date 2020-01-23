Киев, , 13:03 — REGNUM На подконтрольных Киеву территориях живёт 37 млн 289 тысяч человек, заявил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет во время брифинга, сообщило 23 января издание «Украинская правда».

«37 млн 289 тысяч человек населения на территории Украины… Это количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года», — рассказал он.

Напомним, в последний раз перепись населения Украины проводилась в 2001 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Денис Жарких заявил, что результаты переписи населения не только позволят рассчитать истинные экономические показатели украинской экономики, но и заставят людей задуматься о курсе страны.

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