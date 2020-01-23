Киев, 23 января 2020, 13:03 — REGNUM На подконтрольных Киеву территориях живёт 37 млн 289 тысяч человек, заявил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет во время брифинга, сообщило 23 января издание «Украинская правда».
Напомним, в последний раз перепись населения Украины проводилась в 2001 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Денис Жарких заявил, что результаты переписи населения не только позволят рассчитать истинные экономические показатели украинской экономики, но и заставят людей задуматься о курсе страны.
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