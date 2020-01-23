Иерусалим, , 12:56 — REGNUM Сегодня необходимо быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения истории и приложить все силы для борьбы с антисемитизмом. Об этом сегодня, 23 января, во время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства подчеркнул, что Холокост — общая трагедия России и Израиля, напомнив, что 40% замученных фашистами людей были советскими гражданами.

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Напомним, в 2015 году во время посещения Еврейского музея и центра толерантности в день 70-й годовщины освобождения советскими войсками узников концентрационного лагеря Освенцим президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что «таким преступлениям, как Холокост, нет и не может быть срока давности». По словам главы государства, им «нет ни прощения, ни забвения». Путин добавил, что любые попытки замолчать эти события, исказить, переписать историю недопустимы и безнравственны.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению Генеральной Ассамблеи ООН 27 января — день освобождения советскими войсками концентрационного лагеря Освенцим в 1945 году — был объявлен Международным днём памяти жертв Холокоста.

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