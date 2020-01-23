Иерусалим, , 12:55 — REGNUM Рабоче-крестьянская Красная армия освободила нацистский концлагерь в Освенциме и внесла решающий вклад в борьбу с нацизмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Израиль 23 января.

«Красная Армия освободила Освенцим и внесла решающий вклад в борьбу с нацизмом», — заявил российский лидер.

В ходе встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином Путин заявил, что российская сторона ценит усилия Израиля по сохранению памяти о Второй мировой войне. Президент РФ призвал внимательно относиться к проявлениям ксенофобии и антисемитизма где бы то ни было.

«Антисемитизм заканчивается Освенцимом», — напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац лично выразил благодарность президенту РФ за освобождение Освенцима советскими войсками. Министр рассказал, что в концлагере находилась его мать.

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