Багдад, , 12:58 — REGNUM Влиятельный шиитский проповедник, лидер иракского объединения «Сайрун» Муктада ас-Садр вновь выступил против присутствия иностранных военных на территории страны, об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«В Ираке нет места для иностранных военных», — отметил ас-Садр, подчеркнув свою решимость продолжить бороться за проведение фундаментальных реформ в стране.

Как передавало ИА REGNUM, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани вооруженными силами США, парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны. Тем не менее этого до сих пор не произошло.

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