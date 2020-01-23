Киев, , 12:52 — REGNUM На Украине сегодня, 23 января, обсуждают сделанное накануне в Давосе заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что Киеву нужно «временно отказаться» от политики гармонизации своего законодательства с ЕС.

Большинство экспертов восприняло слова Арахамии резко критически, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Например, политолог Виталий Бала высказывает две версии — или Арахамия на самом деле «враг Украины», или же один из соратников Зеленского является не просто некомпетентным человеком, но и вообще «полным профаном».

«В любом случае, Арахамию нельзя «выпускать» в свет не только за рубежом, но и на Украине», — резюмировал эксперт.

Напомним, что глава фракции «Слуга народа» в Давосе пожаловался, что многие соседние страны давят на Украину, склоняя ее к так называемой «гармонизации законодательства».

«Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам… Украина должна создать уникальные правила», — заявил Арахамия, сразу же отметив, что он понимает — такие слова будут «непопулярными».