Иерусалим, , 12:51 — REGNUM Грузия и Израиль похожи тем, что это небольшие страны, которые вынуждены противостоять внешним угрозам. Такое заявление сделала грузинский президент Саломе Зурабишвили, выступая в музее «Друзья Сиона» в Иерусалиме, где ей вручали награду. Текст выступления опубликовала пресс-служба главы Грузии.

«Наша связь отражается и в современном мире: мы, малые нации двух стран, стоим перед внешними угрозами и нам приходится защищать нашу независимость и суверенитет», — сказала Зурабишвили в своей речи.

Как передавало ИА REGNUM, президент Грузии посетила Иерусалим для участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, который состоится 23 января. Она получила высшую награду от общества «Друзья Сиона».

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Грузии открыла в Иерусалиме новый офис почетного консульства