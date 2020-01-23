Киев, , 12:43 — REGNUM На нынешний момент никто из представителей власти Украины не прокомментировал теракт в Херсоне, заявил днем 23 января украинский политический деятель и блогер Анатолий Шарий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что в Херсоне неизвестные подожгли офис партии Шария.Сам блогер в комментарии «по горячим следам» отметил, что офис располагался в жилом доме, и только своевременный приезд пожарных позволил избежать трагедии, добавив, «что с большой долей вероятности знает, кто является организатором поджога».

Сейчас в своем комментарии Шарий предлагает представить, что сожгли офис «Европейской солидарности» — партии экс-президента Порошенко.

«На стене Зеленского призыв этого не делать и указание МВД, СБУ, ГПУ и космическим силам найти преступников в три дня. Гончарук собирает Кабмин. Глава фракции «Слуга народа» Арахамия клеймит поджигателей-террористов. В нашем случае — тишина, как и после нападений на наших людей», — констатирует он.

По мнению Шария, таким образом нынешняя власть в Киеве показывает, для кого она пришла.

«Очень четко показывает, ежедневно показывает. И это, как ни странно, очень хорошо, что власть так бесхитростна в своих предпочтениях. Зафиксируйте этот момент у себя в голове», — отметил политический деятель.