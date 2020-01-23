Иерусалим, , 12:40 — REGNUM Российская сторона учтёт позицию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по делу осуждённой в России за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, 23 января, в ходе встречи с матерью девушки.

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Глава государства подчеркнул, что позиция Нетаньяху по Иссахар известна, и это будет учтено при принятии решения.

«Всё будет хорошо», — добавил российский лидер, обращаясь к матери Иссахар Яффе.

Добавим, что в общении принимал участие и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданка Израиля Наама Иссахар была задержана в московском аэропорту «Шереметьево» в апреле 2019 года. В её багаже было обнаружено 9,6 грамма гашиша. Российский суд приговорил её к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в российских госструктурах сообщали, что президент РФ Владимир Путин может помиловать Иссахар. После телефонного разговора с российским лидером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что стал «гораздо более оптимистичен» относительно перспектив освобождения гражданки Израиля. Мать Иссахар надеется, что судьба её дочери решится уже в ближайшее время и российский лидер скоро объявит о её амнистии.

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