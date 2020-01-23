Иерусалим, , 12:36 — REGNUM Встреча российского президента Владимира Путина с патриархом Иерусалимским Феофилом III и матерью осуждённой в РФ гражданки Израиля Яффой Иссахар началась в Иерусалиме. Об этом сообщил 23 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Беседа проходит с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ранее помощник президента Юрий Ушаков воздержался от прогнозов от переговоров о деле Иссахар, отметив, что будет рассматриваться «гуманитарный аспект».

Нааму Иссахар осудили в России за хранение и контрабанду наркотиков. В ноябре 2019 года патриарх Феофил III передал Путину письмо от матери израильтянки с просьбой о помиловании.

Как сообщало ИА, Путин прибыл в Израиль 23 января с однодневным визитом.

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