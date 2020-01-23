Киев, , 12:34 — REGNUM На Польском завтраке в Давосе собрали лидеров восточно-европейских стран для обсуждения нового экономического союза, но при этом полностью проигнорировали Украину.

Об этом сообщил 23 января украинский эксперт-экономист Анатолий Амелин, находящийся в Давосе.

Речь идет о т. н. проекте «Междуморье» — это Балто-Черноморский союз, в котором сейчас уже нет места Украине, отметил эксперт. На Польском завтраке, к слову, Украины тоже не было, констатирует Амелин — не пригласили или «не проявили интерес».

«Мы сколь угодно можем пускать слюни и говорить про: крутой потенциал к развитию нашей богатейшей страны; важную роль Украины в инфраструктурном проекте Китая «Один пояс один путь», невозможность Балто-Черноморского союза без Украины», — заявил эксперт, но по факту, по его оценке, ситуация совсем другая.

«Пока у страны не появятся стратегические цели и своя прагматичная повестка (в том числе международная), Украина будет стагнировать. Будет падать промышленное производство, будут уезжать на заработки украинцы», — предсказывает Амелин.

ИА REGNUM напоминает, что идея участия Украины в новом военно-экономическом объединении — Балто-Черноморском союзе — в ноябре активно обсуждалась в Верховной раде.

«Будущее Украины — Балто-Черноморский союз. Отдельно ни Украина, ни Польша, ни Латвия, Литва, Эстония, Беларусь или Грузия не являются крупными геополитическими или экономическими игроками. Но вместе мы не только сможем противостоять любой военной агрессии от любой страны в мире, но и можем стать одним из новых экономических, культурных и политических центров Европы», — заявил тогда депутат Алексей Гончаренко.

По итогам обсуждения депутаты направили президенту Зеленскому предложение подписать официальные двусторонние соглашения о стратегическом партнерстве с вышеперечисленными странами.