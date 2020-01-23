Джакарта, , 12:21 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди вызвала представителей Малайзии и Филиппин в Джакарте, чтобы обсудить похищение пяти индонезийских граждан в водах Сабах, сообщает Sindonews.

«Вчера министерство иностранных дел вызвало посла Малайзии в Джакарте и временного поверенного в делах Филиппин в Джакарте, чтобы сообщить о похищении пяти индонезийских граждан», — заявила Ретно Марсуди в четверг, 23 января 2020 года.

По словам главы МИД Индонезии, в общей сложности 44 гражданина были похищены в водах Сабах с 2016 года.

«У нас уже есть договор о трехстороннем сотрудничестве между Малайзией, Индонезией и Филиппинами, и мы обязуемся поддерживать безопасность акватории каждой страны. Мы направили послание правительству Малайзии с целью повысить безопасность в этих водах», — отметила министр иностранных дел Индонезии, добавив, что судовладельцы также должны соблюдать правила, установленные малайзийскими властями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Индонезии подтвердило информацию о пяти индонезийских гражданах, похищенных в водах Малайзии.

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