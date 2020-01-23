Симферополь, 23 января 2020, 12:19 — REGNUM Украинской власти стоит задуматься о последствиях провокации, которую рекламируют её подопечные, в российском Крыму хватит сил образумить любого шантажиста. Об этом на своей странице в Facebook 23 января заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя объявленный экстремистами на Украине «пеший марш» на Крым.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер экстремистской организации «меджлис» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил провести «пеший марш на Крым», отметив, что акция станет сигналом международным организациям, которые якобы стремятся поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
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