Симферополь, , 12:19 — REGNUM Украинской власти стоит задуматься о последствиях провокации, которую рекламируют её подопечные, в российском Крыму хватит сил образумить любого шантажиста. Об этом на своей странице в Facebook 23 января заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя объявленный экстремистами на Украине «пеший марш» на Крым.

«Это профессиональные провокаторы, которые привыкли использовать людей в качестве расходного материала для достижения своих целей. Посмотрим, чем закончится вся эта информационная шумиха. Если дело действительно дойдёт до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жёстко и в соответствии с законом. Украинской власти стоит задуматься о последствиях провокации, которую рекламируют её подопечные. В российском Крыму хватит сил образумить любого шантажиста», — предупредил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер экстремистской организации «меджлис» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил провести «пеший марш на Крым», отметив, что акция станет сигналом международным организациям, которые якобы стремятся поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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