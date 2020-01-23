Давос, Швейцария, 23 января 2020, 12:21 — REGNUM Украинская экономика демонстрирует высокие темпы роста и является самой привлекательной для инвестиций, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 23 января во время «украинского завтрака» на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщило информационное агентство «УНИАН».
Он добавил, что Украина якобы имеет высокие золотовалютные резервы и низкий уровень инфляции.
При этом мировая экономика растёт на 2,5% в год, напомнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине каждому иностранному инвестору, вложившему более $100 млн, предоставят «инвестиционную няню», которая будет решать их проблемы.
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