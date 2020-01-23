Киев, , 12:13 — REGNUM Выступление президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Давосе — «жалкое зрелище», заявил 23 января украинский политолог Василий Стоякин.

Эксперт отметил, что, по сути, Зеленский в Давосе попросил у западных партнеров денег на «большой скачок» экономики Украины.

«Но при этом он не знает, как окончить войну. Порошенко хоть предлагал санкциями Россию задавить… Также весь зал знает, что Украина это: президент — клоун, премьер — профан, министр экономики — дебил, плана — нет. Кто тебе денег даст, если ты не знаешь, куда прыгать собрался — в болото или в пропасть», — задается политолог риторическим вопросом.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, выступая в Давосе, Зеленский сделал ряд неординарных заявлений, в частности, предложил, чтобы Украина вступила в ЕС вместо Великобритании. Также президент анонсировал беспрецедентные льготы для инвесторов — в частности, каждому инвестору, который приведет в экономику Украины более 100 млн долларов, Киев обеспечит отдельный контракт с государством, т. н. «инвестиционную няню»; при инвестициях на 10 млн долларов и больше обещаны налоговые каникулы на следующие 5 лет.