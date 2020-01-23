Комрат, Молдавия, , 12:08 — REGNUM Народное собрание Гагаузии (НСГ) согласилось возобновить работу межпарламентской группы с депутатами парламента Молдавии. Как передает ИА REGNUM, решение было принято гагаузским парламентом на заседании, на которое специально прибыл президент Молдавии Игорь Додон.

Ранее гагаузские депутаты приняли решение, что приостановят участие в группе до тех пор, пока парламента Молдавии не примет согласованный группой пакет законопроектов, фиксирующих статус Гагаузии и некоторые ее полномочия. Додон обещал, что законы будут приняты до 23 декабря 2019 года. Когда в Гагаузии отмечали 25-летие автономии. Но этого так и не произошло.

На заседании депутатов Народного собрания в присутствии Додона ряд депутатов высказали президенту Молдавии упреки на этот счет. Но в итоге все же большинство согласилось возобновить диалог. Некоторые народные избранники раскритиковали коллег за непоследовательность и даже сравнили поведение гагаузского депутатского корпуса с поведением «девушки лёгкого поведения».