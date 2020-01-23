Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев, по сути, анонсировал своё участие в предстоящих в 2020 году выборах главы региона. В ходе большой пресс-конференции 23 января донской глава назвал условия, при соблюдении которых он готов продолжать работать, передаёт ИА REGNUM.

«Если президент РФ окажет доверие, а люди поддержат, я намерен продолжать работать», — сказал Голубев на встрече с журналистами и блогерами.

ИА REGNUM напоминает, что Василий Голубев был наделён полномочиями главы администрации Ростовской области на пять лет в мае 2010 года. В 2015 году за его кандидатуру на губернаторских выборах проголосовали большинство избирателей, проживающих на Дону.

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