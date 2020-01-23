Джакарта, 23 января 2020, 12:01 — REGNUM Заместитель министра обороны Индонезии Сакти Вахью Тренгоно заявил, что страна сосредоточится на усилении оборонной программы в 2020 году, сообщает Kompas.
«Наша цель — укрепить оборону», — заявил замминистра обороны в Джакарте.
По словам замминистра, правительство хочет развивать оборонную промышленность страны. Одной из попыток укрепления обороны является аэрокосмическая отрасль.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто планирует совершить рабочий визит в Российскую Федерацию с целью продолжения военной дипломатии.
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