Москва, , 12:00 — REGNUM Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. Депутаты всех фракций единогласно поддержали поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно регламенту, инициатива должна набрать как минимум две трети голосов парламентариев.

В целом законопроект о поправке к Конституции поддержали 432 депутата.

Законопроект вызвал дискуссию в зале заседания и вопросы к представителям рабочей группы по внесению изменений в Конституцию.

Вопросы депутатов касались широкого круга тем: от социальной поддержки граждан до полномочий президента, Госдумы, Совфеда, Госсовета.

Депутаты всех фракций поддержали предложенные президентом РФ поправки. В то же время парламентарии намерены предложить свои поправки ко второму чтению законопроекта.

Второе чтение законопроекта может пройти в феврале.

Поправки предложены президентом РФ Владимиром Путиным по итогам ежегодного послания Федеральному собранию.