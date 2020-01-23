Москва, 23 января 2020, 12:00 — REGNUM Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. Депутаты всех фракций единогласно поддержали поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.
Согласно регламенту, инициатива должна набрать как минимум две трети голосов парламентариев.
В целом законопроект о поправке к Конституции поддержали 432 депутата.
Законопроект вызвал дискуссию в зале заседания и вопросы к представителям рабочей группы по внесению изменений в Конституцию.
Вопросы депутатов касались широкого круга тем: от социальной поддержки граждан до полномочий президента, Госдумы, Совфеда, Госсовета.
Депутаты всех фракций поддержали предложенные президентом РФ поправки. В то же время парламентарии намерены предложить свои поправки ко второму чтению законопроекта.
Второе чтение законопроекта может пройти в феврале.
Поправки предложены президентом РФ Владимиром Путиным по итогам ежегодного послания Федеральному собранию.