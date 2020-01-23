Панама, , 11:51 — REGNUM 22 января в Панаме состоялось второе заседание корейско-панамского совета по политике. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

По их словам, южнокорейская сторона призвала правительство Панамы как можно скорее завершить внутренние процедуры по ратификации Соглашения о создании свободной зоны торговли между Южной Кореей и странами Центральной Америки, подписанного в феврале 2018 года, отметив, что данное соглашение поспособствует расширению двусторонней торговле и инвестициям и социально-экономическому развитию стран.

Известно, что в рамках встречи также была затронута тема участия южнокорейских компаний в энергетических и инфраструктурных проектах Панамы, таких как строительство электростанции, регазификационного терминала СПГ и ветки метрополитена, и укрепления сотрудничества в сфере морских перевозок и логистики.