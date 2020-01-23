Давос, Швейцария, 23 января 2020, 11:49 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у него прекрасные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом было сказано во время «Украинского завтрака» в Давосе, сообщили 23 января «Украинские новости».
Он отметил, что между правительством и Зеленским налажена «очень крутая, беспрецедентная координация между собой».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук подтвердил информацию о том, что украинскую железную дорогу могут передать на десять лет под управление немецкой компании.
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