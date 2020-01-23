Давос, Швейцария, , 11:49 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у него прекрасные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом было сказано во время «Украинского завтрака» в Давосе, сообщили 23 января «Украинские новости».

«Правительство никуда не идёт, правительство продолжает работать, и мы не планируем никаких отставок. Это слухи», — добавил премьер-министр Украины.

Он отметил, что между правительством и Зеленским налажена «очень крутая, беспрецедентная координация между собой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук подтвердил информацию о том, что украинскую железную дорогу могут передать на десять лет под управление немецкой компании.

Читайте также: «Укрзализныцу» хотят передать под управление Германии на десять лет