Иерусалим, , 11:40 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху началась в Иерусалиме в преддверии Пятого Всемирного форума по Холокосту. Российский лидер прибыл в Израиль 23 января.

В ходе встречи запланировано обсуждение развития двусторонних отношений России и Изриаля, а также международной и региональной проблематики.

Кроме того, Путин должен встретиться с президентом страны Реувеном Ривлином, патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью Наамы Иссахар — гражданки Израиля, осуждённой в РФ.

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