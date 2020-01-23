Джакарта, , 11:34 — REGNUM Координатор группы по защите свободы прессы Индонезии Мухаммад Иснур объяснил предмет судебного иска против президента Джоко Видодо и министерства связи и информации страны относительно блокирования интернета в провинции Папуа, сообщает Kompas.

По его словам, президент нарушил статьи, связанные с гарантией свободы прессы, в частности пункт 1 статьи 4 закона № 40 от 1999 года о печати.

Мухаммад Иснур объяснил, что ограничение доступа к интернету препятствовало и мешало деятельности журналистов, которые освещали события в Папуа и Западном Папуа. В результате жители также были ограничены в получении информации.

Напомним, власти Индонезии заблокировали доступ к интернету в августе 2019 году с целью свести к минимуму распространение негативного контента, способного спровоцировать массовые акции протеста в Папуа.

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