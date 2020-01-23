Иерусалим, , 11:33 — REGNUM Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, который сегодня, 23 января, прибыл в Израиль с однодневным визитом. Слова благодарности глава израильского внешнеполитического ведомства произнёс, встречая российского лидера у трапа самолёта в аэропорту Тель-Авива. Прямую трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

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«Хотел бы поблагодарить, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией», — сказал министр.

Также за освобождение концентрационного лагеря Кац лично поблагодарил президента РФ Владимира Путина.

«Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал», — подчеркнул глава МИД Израиля, добавив, что его мать была одной из узниц этого концлагеря.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 января, президент РФ Владимир Путин примет участие в пятом Всемирном форуме по Холокосту, посвящённом 75-летию освобождения Освенцима и Международному дню памяти жертв Холокоста. Кроме того, глава государства встретится с президентом и премьер-министром Израиля Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху.

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