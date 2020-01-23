Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе большой пресс-конференции прокомментировал слухи о своей отставке, передаёт ИА REGNUM.

«Что касается моей отставки, я уже комментировал этот вопрос, если президент РФ окажет доверие, а люди поддержат, я намерен продолжать работать», — сказал глава региона.

ИА REGNUM отмечает, что в региональных интернет-издания в последние дни появились сведения о возможной смене донского губернатора. Вероятным кандидатом на руководящий пост был назван Дмитрий Козак, ранее занимавший пост вице-премьера.