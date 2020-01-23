Давос, Швейцария, , 11:34 — REGNUM На Украине планируют создать международный арбитраж, который будет защищать интересы инвесторов, заявил президент Украины Владимир Зеленский 23 января в видеообращении к участникам украинского делового завтрака в Давосе, сообщило издание «Новое время».

«Мы внедряем быстрый возврат инвестиций в модернизацию — от двух до пяти лет вместо 10 и 12. А для гарантированной защиты права собственности мы создадим на Украине международный арбитраж для инвесторов», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский объявил о программе «инвестиционной няни» для желающих вложить в Украину более $100 млн.

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