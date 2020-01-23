Москва, , 11:32 — REGNUM «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию, предложенные президентом РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Наша страна проделала огромный путь становления с момента принятия Конституции Российской Федерации. Главное всегда должно остаться незыблемым — это права и свободы граждан, которые должны исполняться неукоснительно. И теперь в эти права граждан (и в тоже время в обязанности государства) добавляются конкретные социальные гарантии», — отметил Неверов.

Госдума в первом чтении обсуждает поправки в Конституцию РФ, предложенные президентом РФ по итогам послания Федеральному собранию.

Неверов уверен, что рабочая группа по обсуждению поправок в Конституцию выработает общую позицию, которая будет представлена на обсуждение граждан.

«Единая Россия» ставит задачей провести встречи с гражданским обществом и разъяснить поправки в Основной закон страны.

«Прозвучавшие от граждан вопросы мы также сформулируем и направим в адрес рабочей группы», — заверил он, подчеркнув необходимость обратной связи.