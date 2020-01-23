Иерусалим, , 11:31 — REGNUM Российский президент Владимир Путин прибыл в резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Видеозапись встречи политиков опубликована 23 января в телеграм-канале «Пул №3».

Нетаньяху и его супруга Сара встретили российского лидера у входа в резиденцию. Политики обменялись приветствиями и долгим рукопожатием. Затем Путин поприветствовал Сару Нетаньяху и вручил ей букет розовых и белых хризантем.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ 23 января прибыл в Израиль с однодневным визитом. Ему предстоят переговоры с премьер-министром, а также президентом страны Реувеном Ривлином.

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