Иерусалим, , 11:45 — REGNUM Президентам Сербии и Черногории Александру Вучичу и Мило Джукановичу не удалось сблизить позиции по ситуации вокруг Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом Вучич заявил 23 января по итогам переговоров с Джукановичем в Иерусалиме, сообщает газета Blic.

Вучич рассказал о долгой беседе с черногорским коллегой о положении сербского народа и законе о свободе вероисповедания, недавно принятом в Черногории. Главы обеих стран согласились, что их позиции далеки, и сблизить их пока невозможно.

Стороны договорились продолжать переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, принятый в конце 2019 года в Черногории закон о свободе вероисповедания вызвал протесты в Черногории и Сербии, а также в Боснии и Герцеговине. Глава Черногории полагает, что СПЦ пытается сохранить религиозную монополию, и намерен добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины.

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