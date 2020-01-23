Давос, Швейцария, , 11:22 — REGNUM Встреча грузинского премьер-министра Георгия Гахарии и президента Азербайджана Ильхама Алиева произошла 22 января на экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

«Короткая встреча премьер-министра Грузии и президента Азербайджана, свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что руководители государств успели обсудить стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, а также совместные транспортно-энергетические проекты. Гахария и Алиев договорились, что в дальнейшем их коммуникация останется такой же интенсивной.

Как передавало ИА REGNUM, Гахария намерен пробыть до конца Давоского форума, который завершается 24 января. В рамках форума глава правительства планирует совершить ряд встреч с руководством различных международных финансовых структур и компаний.

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