Новосибирск, , 11:01 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время отчёта о деятельности областного правительства перед Заксобранием заявил, что в регионе более чем в пять раз был перевыполнен целевой показатель 2019 года по по расселению граждан из аварийного жилья.

По его данным, в прошлом году расселено 9,6 тыс. кв. метров аварийного жилья (план — 1,7 тыс. кв. м), улучшили свои жилищные условия 702 человека.

«Мы — в списке регионов, реализующих проект с опережением», — отметил он.

Отметим, что в 2019 году на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Новосибирской области направлено 403,5 млн рублей. По заявке 2019 года в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства регион получил 491,7 млн рублей на расселение в срок до 31 декабря 2020 года 11,02 тыс. кв. м аварийной площади жилья, в которой проживают 677 человек.