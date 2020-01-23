Давос, Швейцария, , 10:54 — REGNUM Следующая министерская встреча по урегулированию ситуации в Ливии состоится в Берлине уже в ближайшие несколько недель. Об этом на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу.

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«Я думаю, что будет первая неделя февраля. Но мы должны получить эту дату от Германии, от Хайко Мааса», — сообщил РИА Новости глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил, что турецкая сторона уже поддержала идею проведения следующей встречи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Берлине состоялась международная конференция по вопросу мирного урегулирования в Ливии. По результатам переговоров делегация Правительства национального согласия Файеза Сараджа подписала соглашение о перемирии. Глава Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву без подписания этого документа.

Ранее члены Совета Безопасности ООН призвали стороны конфликта в Ливии к конструктивному участию в Объединенной военной комиссии «5+5», чтобы «как можно скорее» заключить соглашение о прекращении огня.

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