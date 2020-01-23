Москва, , 10:54 — REGNUM Информация о том, что после изменения Конституции в вопросе правил замещения одним и тем же гражданином должности президента РФ, нормы основного закона «обнуляются» — инсинуации лиц, которым выгодно так думать. Об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») отвечая на вопрос депутата фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова в ходе обсуждения президентского законопроекта о поправках к Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

По словам Нилова, стала появляться информация о том, что после поправки Конституции в части исключения из Основного закона слова «подряд», все «обнуляется» и гражданин, который ранее был президентом по старым нормам, теперь сможет еще два раза баллотироваться на эту должность.

«Никакого обнуления здесь не предусматривается. Из текста убирается слово подряд и соответственно предусматривается процедура, что гражданин может быть президентом РФ только два раза — вот и все», — заявил Крашенинников.

Он аргументировал свою позицию субъективным восприятием ряда лиц.

«Это инсинуации — люди просто видят то, что хотят видеть или им так выгодно», — отметил Крашенинников.