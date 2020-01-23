Тегеран, , 10:59 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что его страна открыта для диалога со всеми своими соседями в Персидском заливе, об этом 23 января он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Иран остается открытым для диалога, мы заявляем о готовности участвовать в любой деятельности, которая отвечает интересам региона. Мы приветствуем любой шаг, который способствует стабильности и процветанию региона», — подчеркнул Зариф.

Заявление последовало в ответ на слова министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана, подчеркнувшего, что королевство открыто для диалога с Ираном, но мяч на стороне Тегерана.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке с начала 2020 года значительно обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и ответного удара иранских вооруженных сил по американским базам в Ираке.

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