Москва, , 10:48 — REGNUM Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом заявила сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Талия Хабриева в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Не только повышается юридическая защита, речь идет о стабильности социального стандарта. Соединяется обладание правом и социальным благом. Причем само правило сформулировано без изъятия, и вопрос только к конкретизации порядка федеральным законом. Так что ответ — индексируется», — заявила Хабриева.

Госдума обсуждает поправки в Конституцию, предложенные президентом РФ.