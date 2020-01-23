Лондон, , 10:50 — REGNUM После выхода из ЕС Великобритания может обратить свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион, однако непонятно, как она собирается в него вписываться, заявил политический обозреватель Дэвид Хатт в статье для издания Asia Times.

«Когда Великобритания выйдет из состава Европейского союза в конце января 2020 года, она сможет наметить свой независимый внешнеполитический курс и исполнить свои многолетние обещания о создании действительно «глобальной Британии»… Все это, вероятно, повлечет за собой исторический сдвиг в британских внешнеполитических интересах», — говорится в статье.

Эксперт считает, что Лондон может перенести свое внимание с Ближнего Востока и Африки на Индо-Тихоокеанский регион — один из трех центров мировой экономики и политического влияния, после Северной Америки и Европы.

Хатт подчеркнул, что непонятно, как именно Великобритания намерена вписаться в Индо-Тихоокеанский регион.

«Переговоры по новым соглашениям о свободной торговле могут оказаться непростыми, а предположения о том, что Великобритания сможет просто скопировать условия существующих сделок, которые ЕС заключил с региональными странами, такими как Япония, в лучшем случае являются весьма оптимистичными», — добавил автор статьи.

Напомним, Великобритания должна покинуть состав ЕС 31 января 2020 года, после чего Лондон и Брюссель продолжат переговоры, которые определят будущие экономические отношения между Великобританией и европейским блоком.

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