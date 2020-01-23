Вашингтон, 23 января 2020, 10:51 — REGNUM США должны остановить злонамеренное поведение Турции и Катара на Ближнем Востоке, заявил политический аналитик и бывший турецкий политик Айкан Эрдемир в статье для издания The National Interest.
По словам Эрдемира, хотя Турция и Катар якобы являются союзниками США и на их территории размещаются ключевые американские базы, они сейчас работают в тандеме для продвижения дестабилизирующей исламистской повестки дня на Ближнем Востоке.
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