Вашингтон, , 10:51 — REGNUM США должны остановить злонамеренное поведение Турции и Катара на Ближнем Востоке, заявил политический аналитик и бывший турецкий политик Айкан Эрдемир в статье для издания The National Interest.

«Для Вашингтона вопрос заключается в том, как долго он сможет поддерживать альянс с правительствами, которые продвигают экстремистские идеологии и предоставляют убежище спонсорам террористов», — говорится в статье.

По словам Эрдемира, хотя Турция и Катар якобы являются союзниками США и на их территории размещаются ключевые американские базы, они сейчас работают в тандеме для продвижения дестабилизирующей исламистской повестки дня на Ближнем Востоке.

«Турция и Катар также стали братьями по оружию в деле создания совместных предприятий в сфере незаконного финансирования, поддержки исламизма и пропаганды экстремистских идеологий», — добавил эксперт.

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