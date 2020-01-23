Пекин, , 10:52 — REGNUM США стремятся восстановить свой авторитет на Ближнем Востоке и ограничить влияние России и Сирии, заявил профессор Университета национальной обороны НОАК Лян Фан в статье для издания The Global Times.

«США нужно вернуть былой престиж на Ближнем Востоке. Вашингтон вышел из иранского ядерного соглашения, что нанесло удар по его репутации. С другой стороны, Россия, Иран и Сирия, внеся свой вклад в борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке, расширили свое региональное влияние. Убив Сулеймани, США попытались доказать, что их предписания по-прежнему доминируют в регионе», — говорится в статье.

Напомним, 3 января 2020 года в районе Багдада США нанести авиационный удар, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Иран предпринял ответные действия, осуществив ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

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