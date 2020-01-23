Сеул, , 10:44 — REGNUM МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении китайской провинции Хубэй и города Ухань, где зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, 23 января представители министерства иностранных дел призвали граждан страны воздержаться от поездок в китайский город Ухань и проявлять осторожность при посещении других городов провинции Хубэй.

Известно, что данные меры были приняты в связи с временным запретом на выезд для жителей города Ухань, введённым властями Китая, и приостановлением работы общественного транспорта.

В министерстве отметили, что правительство страны продолжит следить за ситуацией в регионе и прилагать усилия для обеспечения безопасности граждан, а также обратились к гражданам Южной Кореи, находящихся в Ухане, с просьбой уделять особое внимание личной безопасности.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.