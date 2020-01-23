Токио, , 10:41 — REGNUM В 1956 году Япония была готова отказаться от дальнейшего обсуждения территориальной принадлежности Курильских островов. Об этом говорится в дипломатических записях, сделанных в то время сотрудниками министерства иностранных дел Японии, сообщает газета «Асахи».

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Соответствующие документы хранились в архиве бывшего премьер-министра страны Такэо Мики, а после его смерти были переданы в библиотеку токийского Университета Мэйдзи, где их и обнаружили исследователи. Отмечается, что ранее эти архивные документы не публиковались.

Правительство Японии длительное время утверждало, что вопрос принадлежности Курильских островов является принципиальным и не может быть закрыт. Однако в обнаруженных архивных документах есть свидетельство о том, что ещё в 1956 году в Токио на последнем этапе переговоров с СССР о восстановлении двусторонних дипломатических отношений после Второй мировой войны планировали прекратить спор о территориальный принадлежности Курил. Так, Япония была готова снять требование о продолжении переговоров о судьбе всей южной части Курил в процессе выработки мирного договора.

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Напомним, 19 октября 1956 года была подписана Совместная декларация Союза Советских Социалистических Республик и Японии, в девятом пункте которой СССР соглашался на «передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией».

Ранее председатель коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японской территорией, и таким образом можно будет добиться возвращения островов южной части Курил.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии пытаются отторгнуть от России четыре острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи (группа малых островов). Однако Москва указывает, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.