Киев, , 10:41 — REGNUM Некоторые положения Минских соглашений должны быть пересмотрены, заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников, сообщило 23 января издание «Новое время».

«Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными… Украинская делегация будет настаивать, что, как минимум в этой части, Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление», — рассказал он.

По словам Резникова, необходимость пересмотра Минских соглашений была провозглашена Украиной во время последнего саммита в нормандском формате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД ДНР прокомментировали высказывания министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который заявил о нецелесообразности разведения сил вдоль всей линии разграничения между Украиной и Донбассом. По мнению дипломатов, слова министра обороны говорят о желании Украины и дальше продолжать гражданскую войну.

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