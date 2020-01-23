Киев, 23 января 2020, 10:41 — REGNUM Некоторые положения Минских соглашений должны быть пересмотрены, заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников, сообщило 23 января издание «Новое время».
По словам Резникова, необходимость пересмотра Минских соглашений была провозглашена Украиной во время последнего саммита в нормандском формате.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД ДНР прокомментировали высказывания министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который заявил о нецелесообразности разведения сил вдоль всей линии разграничения между Украиной и Донбассом. По мнению дипломатов, слова министра обороны говорят о желании Украины и дальше продолжать гражданскую войну.
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