Ташкент, , 10:33 — REGNUM В Узбекистане вступил в силу Картахенский протокол по биобезопасности, который позволит усовершенствовать использование и перемещение продукции с генномодифицированными организмами (ГМО). Об этом 23 января сообщили в пресс-службе МИД республики.

Протокол к Конвенции о биологическом разнообразии в Узбекистане вступил в силу с 23 января 2020 года. Участие республики в договоре позволит предотвратить угрозу для населения и окружающей среды из-за использования биотехнологии при выпуске продукции, считают в МИД.

Напомним, 14 октября 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики в Картахенский протокол по биобезопасности.

Власти республики считают, что данный документ будет способствовать развитию торговых связей со странами ЕС и позволит в будущем увеличить объем экспорта до $1,3 млрд.