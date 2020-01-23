Джакарта, , 10:33 — REGNUM Посол США в Индонезии Джозеф Донован-младший открыл здание, символизирующее дружбу США и Индонезии в Джакарте, сообщает Sindonews.

По его словам, открытие здания «наследие» — это уникальный момент, похожий на воспоминание о прошлом. 70 лет назад делегация, выбранная президентом Индонезии Сукарно, была размещена в этом здании, чтобы подготовить историческую конференцию за круглым столом в Гааге (Нидерланды).

«Усилия тысяч жителей Индонезии по всему архипелагу проложили путь к соглашению, которое привело к обретению суверенитета Индонезии. Здание нашего посольства является доказательством приверженности США будущему и общему процветанию», — заявил посол США.

«Мы ценим доверие, которое индонезийское правительство оказало нам, позволив позаботиться об этом здании», — отметил Джозеф Донован-младший.

Напомним, внутри здания находится выставка, которая показывает историю независимости и роль США в поддержке независимости Индонезии.