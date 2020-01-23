Тбилиси, , 10:38 — REGNUM Министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, находясь с официальным визитом в Брюсселе, встретилась с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ведомства.

«Обсудили все острые вопросы, связанные с оккупацией и существующей на месте ситуацией. А также основные аспекты сотрудничества НАТО и Грузии», — рассказала Цихелашвили о своем участии в заседании комиссии НАТО-Грузия.

Отмечается, что в заседании также участвовал заместитель главы грузинского МИД Вахтанг Махароблишвили.

Напомним, Цихелашвили во время встреч в Брюсселе регулярно рассказывает об обострении ситуации на приграничных территориях с Абхазией и Южной Осетией. По ее мнению, это выражается в том, что на границе стали возводить ограждение, а Цхвинал решил закрыть часть пропускных пунктов в Грузию.

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